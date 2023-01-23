『HERMES エルメス SPRINGS カレ90 スプリングス 馬車柄 スカーフ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 07時 20分に出品され04月09日 07時 20分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES エルメス

SPRINGS カレ90 スプリングス 馬車柄

ヴィンテージスカーフ



HERMES カレ90 SPRINGS

エルメス スカーフ シルク100%

「馬車柄」

カラー：赤×白×ゴールド



スカーフを額縁に飾ったりとおしゃれが大好きな祖母に貰らいました（＾_＾）

箱などの付属品はございません。



使用済ですのでその点ご理解の上ご購入下さい。完璧なクオリティの物をお求めの方や、自宅保管の上中古品にはなりますので神経質な方はご遠慮下さい。汚れ、ほつれございます。こちらの気づかないスレや細かい傷、汚れ等がある場合もございますのでその旨ご理解の上ご購入お願い致します。



※購入する気のない いいね お辞め下さい

＊別サイトにても出品中なので当然消去する場合がございます。

＊コンビニ決済の場合は必ず事前にお伝え下さい

基本的に購入より24時間以内でお願いしております。



HERMES エルメス ヴィンテージスカーフ スカーフ ストール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

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小物 タグ HERMES

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SPRINGS

カレ90

スプリングス

馬車柄

スカーフ