『Dainichi Plus HD-RXT521(W) WHITE【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 07時 05分に出品され05月01日 07時 05分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dainichi Plus HD-RXT521(W) WHITE



#ダイニチ工業



新品未使用品です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用