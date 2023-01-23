『【新品未開封】FCNT arrows We2 Plus M06 12/256GB【2024年最新】 』はヤフオクでから05月16日 19時 17分に出品され05月16日 19時 17分に終了予定です。即決価格は28,400円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今年の8月頃発売の新しいスマホです。

Snapdragon7s Gen2に12GBのRAM.有機ELパネルかつ.リフレッシュレート144Hz駆動

サクサクヌルヌル動作するスマホです。



サブ回線をiijmioに変更するタイミングで興味があったこのスマホを一括にて購入しました。

メモリ12GBのてんこ盛りスマホいかがでしょうか。

スペック詳細はiijmioのHPをご確認ください。



機種名 arrows We2 Plus

カラー スレートグレイ

容量 256GB

付属品 箱,説明書



SIMフリーモデル

一括購入で残債なし



すり替え防止のため、キャンセル返品はお受けいたしません。ご理解お願いします。



■商品説明

・自律神経活性度計測機能を世界初※1搭載。

背面カメラ下のセンサーを使って、自律神経の活性度を算出。日々の健康状態を把握することができます。

また、大学教授が提案する自律神経を活性させる生活習慣をご紹介。健康的なライフスタイルを通じて、身体機能の向上をサポートします。



・マルチタスクの安定感とサクサクした使い心地が、永く続く。

RAM容量を最大8GBまで追加可能（合計20GB）。標準搭載のメモリクリーナーと組み合わせることで、アプリ起動時間を短縮し、マルチタスク切替もサクサク。永く使い込んでも快適な使い心地が続きます。



・水濡れ・衝撃に強く、気兼ねなく使える。

arrowsの伝統である「防水・防塵」、「耐衝撃」に対応。どんな時でも、気兼ねなく使うことができます。まる洗いやアルコール除菌にも対応しています。



・大容量＆劣化しにくい。電池にも大きなあんしんを。

arrows史上最大※3の5,000mAhの大容量バッテリーを採用。Qnovo社と共同開発した独自技術により電池の劣化を抑え、4年後でも初期容量の80%を維持。購入した時の電池もちが永く続きます。



IMEI (製造番号)...351202580120886 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アンドロイド