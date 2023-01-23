『Roberto Cavalli コート イタリアンサイズ(50)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 05時 55分に出品され03月14日 05時 55分に終了予定です。即決価格は35,100円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 丈...ロング

カラー...パープル

イタリアンサイズ50は国際標準ではLですが、日本だとLLに分類されると思われます。

日本では販売されていないようなので以下のリンク先を参考にして下さい。



https://www.jomashop.com/roberto-cavalli-mens-blanket-stitched-colourblock-parka-jnr510-fe044-d6411.html#



なおyahooフリマでも出品している関係で前後してそちらが先に売却された場合はお取引をキャンセルさせていただく場合もありますのでご了承願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Roberto

Cavalli

コート イタリアンサイズ(50)