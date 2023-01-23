『soerte ヘビーウェイトダブルジップフーディー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 11時 31分に出品され03月26日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 soerte ヘビーウェイトダブルジップフーディー



カラー : グレー



サイズ : サイズ2



試着のみ行った状態です。



こちらは即完売したアイテムになります。



【アイテム説明】

今シーズンの流れを汲み、ショート丈かつワイドな身幅で仕上げたヘビーウェイトのジップフーディ。

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コンパクトな丈感に加えて身幅は広くとっているため、見た目以上に着やすく、現在増えているワイドやバギー系のボトムスと非常に相性よく合わせていただけます。

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フロントにはsoerte定番のダブルジップを採用することで、様々なシルエットに変形させつつ、幅広いスタイルに落とし込みやすく仕上げております。

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長めにとった袖にはサムホールを加えることで、1枚で着用いただいた際やジャケットなどのインナーとしてお使いいただいた際にアクセントとしてお楽しみいただけます。

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またフード部分は生地の厚みもあって立ちやすく大きめに作っているため、キャップなどの被り物と合わせていただ際に突っ張りが無く、シルエットも綺麗に作ることが可能です。



名前にもある通り570gもあるヘビーウェイトな生地を採用しており、アメリカンスウェットなどに用いられるオープンエンド糸を使用することで、タフな質感と粗野な風合いを表現しております。

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また裏毛のため、夏以外の3シーズンで幅広くお使いいただけます。

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お色は日常使いしやすいものから、差し色やアクセントとして重宝する計5色展開となっており、前述したチャコールグレーについてはピグメント加工でヴィンテージライクなノリで仕上げております。

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トップスとしてのご使用はもちろん、ジャケットやブルゾン、コートといったアウターのインナーとしてご着用いただくのもおすすめです。

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また身幅も広いため、インナーにシャツやタートルネックなどを合わせてお楽しみいただくことも可能です。

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デイリーで落とし込みやすい様に目立ったデザインは削ぎ落としつつ、ミニマルながら洗練されたシルエットをお楽しみいただける1着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ soerte

ヘビーウェイトダブルジップフーディー