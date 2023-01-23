『小さなわんこ用 犬用車椅子 犬の歩行器 リハビリ 犬の車いす 歩行補助 ハーネス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 05分に出品され03月12日 17時 05分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☞歩くのがゆっくりになっていませんか？後足の筋力が落ちて前足に負担が掛かっています。歩けなくなる前に、寝たきりなる前に車いすに乗せてあげて下さい·͜· ❤︎‬



✳️ご購入前にわんちゃんのサイズの計測と画像と説明文を必ずご確認下さい。



✳️前足は元気な子用で２輪車としても４輪車としても長く使っていただける車いすです。



✳️滑り止め付き手袋を着用して組み立てて下さい。



✳️２輪車を装着した時は地面とフレームが平行になるように装着して下さい。

車いすが前下がりになる場合は胸当てを緩めて背中側ベルトを締めて下さい。



(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧少しお得な価格です







▼小さなわんちゃんに負担を少なくするためにアルミフレームで軽量設計です。



▼胸当ては長さと場所の調整が出来ます。



▼胸当て・後足入れは２重のキルティング生地で柔らかく包みます。



▼車輪の部分を外して発送致します。



▼組み立ての際はネジを無理やりねじ込むとネジ山が潰れてしまいますので、穴同士を合わせてからネジを締めてください。











全長 約４３０㎜



内幅 前足 約１４０㎜

お尻 約１２５㎜



高さ 約１９５㎜

約２１０㎜

約２２５㎜



後足の高さ 約１８０㎜～

裏側のベルト調整で下げていただけます。



重さ ４輪 約６８５g

２輪 約４６０g











⚠️画像、説明文を無断転載されるのはメルカリのルール違反です。



⚠️詐欺サイトで無断転載していますが一切関係がございません。



⚠️ご購入下さる方用に細かい説明や画像を掲載しています。

真似しないで下さい。







✳️売上金の一部を能登半島地震や赤十字に寄付させていただきます。

















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♥️ 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ヘルスケア・介護用品 商品の状態: 新品、未使用