『キープ850【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 12時 07分に出品され04月01日 12時 07分に終了予定です。即決価格は15,333円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 実家のスカーフ屋閉店につき、大特価SALE中です！！(*^o^*)



こちらは超有名ブランド！"オスカーデラレンタ"の、日本製高級シルクスカーフ、ビンテージスカーフです。



その昔、オスカーのスカーフは殆どうちの会社が発注を受けて作っていたそうです^ - ^







注意！！

こちらは写真５枚目のように全長半分の折り目付近のフチに、汚れ？シミ？みたいな箇所あり。

6枚目、7枚目のような目立たない点傷あり。

撮影で普通に巻いたら5枚目の箇所も隠れました。

上手く巻くから気にしないって方のみご検討ください。



くれぐれも神経質な方は購入しないで下さい！

見逃してる箇所あるかもですが、それを含め"訳あり大特価"なんで、ご了承頂ける方のみ、お願い致します！



20×142





☆お色は実物に近く撮影できるよう頑張ってます。すごーく美しいおしゃれな色味です！











＊お色や、製造時期によって、ミシン縫の場合、職人の手巻き縫いの場合あります。各ページに特に記載はしませんのでご了承下さい。



今では作られていないレアなビンテージスカーフ。

バッグの持ち手に巻いても素敵です！^ - ^





プロフィールから覗いてみてください！他にもスカーフ、マフラー、ショール、ストール、ネクタイ、ポケットチーフなど沢山の商品を出品しています！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ キープ850