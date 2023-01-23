『サントリーシングルモルトウイスキー 山崎 白州 180ml 2本セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 02時 25分に出品され03月25日 02時 25分に終了予定です。即決価格は76,500円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 蒸留所・銘柄...山崎, 白州

一本あたりの容量...100 〜 199ml

アルコール度数...40 ～ 44%



サントリー 山崎 白州 ミニボトル 180ml 2本セット です。



サントリー

シングルモルトウイスキー

山崎180ml 1本

白州180ml 1本

販売単位： 2本セット

原料別ウィスキー種類：シングルモルトウィスキー

本数：2本容量（ml）：180.0 ml

アルコール度数：43.0 %

容器：瓶

未開封、新品



蒸留所・銘柄...山崎、白州

一本あたりの容量...100 〜 199ml

アルコール度数...40 ～ 44%

新品、暗所保管です。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サントリー