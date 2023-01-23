『バーベキュー台テーブル 七輪テーブル ストーブテーブル【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 09時 50分に出品され05月09日 09時 50分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ストーブ専用に鉄筋アイアンで

作成致しました。



2way 3way



サイズが合えば

アラジンストーブ コロナストーブ

リンナイストーブ フジカハイペット

トヨトミストーブ

など丸いストーブでお使いになれます。



リビング 事務所 アウトドア キャンプ など

ストーブテーブルにして、コーヒーなど小物が置けます。



最大外円周直径680㎜



天板木材は杉板集成材です。

天板円 外周直径680㎜ 内周直径350㎜ 厚み24㎜

骨組み高さ 500㎜

トリマーで飾り面取りしました。



ストーブを使わない時は付属円盤を真ん中に

置いてサイドテーブルとしても使えます。



真ん中に七輪を入れてバーベQも出来ます。



65台以上売れてます。



業務用ストーブ用テーブルもございます。



これから寒くなります！キャンプテントの中で使えば、物を置いたり、ストーブガードにもなります。とても便利でおしゃれだと思います。



※ストーブ 七輪セットは付属しません。



七輪かごは別売5000円です。

欲しい方はコメント下さい。



発送までに4〜5週間です。



よく質問されるのですが

他のサイトで全く同じものが割引で販売されています

creemaとmercariでしか販売していないので

割引されているサイトは詐欺ですので

気を付けて下さい。

よろしくお願いいたします。





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カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

テーブル・チェア・ハンモック タグ バーベキュー台テーブル 七輪テーブル ストーブテーブル