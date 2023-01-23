『ザノースフェイス ダウンジャケッ ブラック800フィルサミットシリーズ ローチェ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 00時 44分に出品され04月05日 00時 44分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆サイズ



着丈：63 身幅：52

肩幅：44 袖丈：63





☆全品送料無料





☆商品写真





カメラアプリなどによる明るさ調整など一切行っておりません。

素人の撮影ですのでご理解ください。





☆ 状態





古着、ヴィンテージアイテムとなりますので細かい汚れ、臭いなど抵抗のある方は新品をお求めの方はご遠慮下さい！





☆返品交換につきまして





発想後のクレームなどは受け付けていないので、コメントなどで、ご質問ください。





☆最後に





お取引につきまして誠実に、真摯に対応させて頂きます！



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ピクミン03212314 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザノースフェイス ダウンジャケッ ブラック800フィルサミットシリーズ ローチェ