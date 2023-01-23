『【美品】BEAUTY & YOUTH ダウンジャケット Harris Tweed【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 03時 56分に出品され03月16日 03時 56分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・商品詳細

ハリスツイード、ツィード、チェック、ネイビーグレー、フード



サイズ:L



・実寸サイズ(cm)



肩幅53

身幅58

袖丈62

着丈76



平置きの素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。(ウエストがある場合は×2がウエスト周囲になります)

着画はお断りしております。



素材

表地:ウール100%

裏地:ナイロン

中わた:ダウン80%、フェザー20%

リブ部分:アクリル71%、ウール29%



・状態

目立った傷や汚れ等なく美品です。まだまだ、お使いいただけます。



素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承ください。

あくまでも中古品のため、古着にご理解のない方のご購入はお控えください。



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即購入OK



購入先について

ブランドリユース店



真贋鑑定済商品となりますので、ご安心くださいませ。



お使いのパソコンやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。



梱包は簡易的な物で発送いたしますが、梱包袋に入れ、宅配ビニール袋の2重で発送いたしますので、雨濡れ等もご安心ください。



匿名配送ですので、個人情報等の漏洩も安心ください。



何か質問がありましたら、お気軽にコメント下さい。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】BEAUTY

&

YOUTH

ダウンジャケット Harris

Tweed