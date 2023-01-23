『【富士通】AH53 高性能i7 新品SSD256GB 8GB ブラックノートPC【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 13時 52分に出品され03月23日 13時 52分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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美品 NEC 第６世代CPU 新品SSD256GB 8GB №737
¥ 10920
落札価格11900円
752 入札履歴
終了
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