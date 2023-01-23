『ROXY ロキシー スノーボードウェア ジャケット パンツ 手袋 まとめ売り【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 12時 39分に出品され04月05日 12時 39分に終了予定です。即決価格は11,555円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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アウター3点 ボトムス2点 ニット帽 手袋 イヤーマフの8点セットになります。

すべてROXY ロキシーとkissmark キスマークの物になります。

赤とチェックのアウターはMサイズ 茶色のアウターはLサイズ ボトムスはベージュがSSサイズ カーキがMサイズになります。

ニット帽はFサイズ 手袋はLサイズになります。

商品に状態ですが赤いアウターの裾に紐があるのですが抜けてしまっております。

画像でご確認下さい。

その他の物は状態良いかと思います。



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