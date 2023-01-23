『超希少！！ノースフェイス バーテックススウェットクルーネックプルオーバー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 43分に出品され03月21日 02時 43分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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単品での値下げも可能ですがセット購入の場合も値下げしております！良ければ他の商品もご覧ください(^^)

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iPhone15PROに買い換えた為、写真での状態をお伝えしやすくなりました。状態について詳しく知りたい方は、別アングルでの撮影も致しますのでお気軽に＾＾



一枚で暖かく、サイドポケットも付いているのでこれからの時期にぴったりです！

多少の雪や雨などを撥水する機能もある素材なので天候に左右されずガシガシ使えます！

使用機会も少ないので全体的にキレイです。



着用回数→5.6回



サイズ→L

＊着丈約68身幅約58



以下サイト内の説明分引用



THE NORTH FACE(ノースフェイス)よりバーテックススウェットクルーネックプルオーバー“Vertex Sweat Crew”のご紹介です。保温性とストレッチ性を兼ね備えたトレーニングにも最適なスウェットクルーシャツです。中わたに蛇腹状の形状変化をもつV-Motion Insulationを採用。シャリ感のあるストレッチ布帛生地は、多少の雪や雨に対応する撥水加工済み。ダイナミックな動きへの高い運動追従性、同時に軽量化を実現しています。



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ジャケット・アウター タグ 超希少！完売品！ノースフェイス バーテックススウェットクルーネックプルオーバー