『トラディショナルウェザーウェア アークリー ロングダウン パッカブル 34【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 11時 26分に出品され04月29日 11時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Traditional Weatherwear】トラディショナルウェザーウェア

ARKLEY LONG DOWN PACKABLE

アークリーロングダウンパッカブル



【スタイリッシュなデザイン】

このダウンジャケットは、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。どんなコーディネートにも合わせやすく、日常使いに最適です。



【高い保温性】

ダウン素材を使用しており、寒い季節でも暖かさを保ちます。軽量ながらも優れた保温性を提供します。



【便利なポケット】

両サイドにポケットがあり、実用性も兼ね備えています。小物を収納するのに便利です。



- ブランド: Traditional Weatherwear

- モデル名: ARKLEY ロングダウン

- 色: ブラック

- 素材: ダウン

- スタイル: ロング

- 価格: ¥22,000

-着丈95 肩幅37 身幅52 袖丈61 素人採寸につき若干の誤差があると思いますのでご了承下さい。



3年前にSpick & Spanで購入しました。

発送は附属の袋に収納して小さめに梱包させていただきます。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トラディショナルウェザーウェア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ トラディショナルウェザーウェア アークリー ロングダウン パッカブル 34