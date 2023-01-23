『LANDS END × BLAKE SHELTON 襟ボア ランチコート L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 17時 16分に出品され03月15日 17時 16分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材...ウール

カラー...ブルー

柄・デザイン...チェック

フード...フードなし



ランズエンドのジャケットコート。

新品未使用です。



お色目は1-4の色が近いです。

アメリカンサイズですのですので大き目です。



写真は168ｃｍの男性が着用した感じです。

袖は1つ折り返しています。





素材...ウール

カラー...ブルー

柄・デザイン...チェック

フード...フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ランズエンド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LANDS

END

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BLAKE

SHELTON

襟ボア

ランチコート

L