『tocco closet トッコクローゼット ダウン モッズリバーシブルコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 05時 10分に出品され03月07日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 tocco closet トッコクローゼット



取り外し可能なファー付き♪

ダウン×モッズリバーシブルコート

グレージュ×ベージュ



【定価 19,800円】



真冬コーデの幅が広がる便利なコート。

１着でいくつもの着方が出来るアイテム♪

ダウンコートとモッズコートが楽しめるリバーシブル仕様です。どちらの面を表にしても、りぼんでウエストをキュッと結んでメリハリをメイクできるから、着ぶくれを防止！さらにフードのファーは釦で簡単に取り外しが可能です◎ボリューミーでほっこり温もりのある可愛らしさがGOOD!!





＜ダウン＞

ポリエステル100％

詰物：ダウン70％、フェザー30％

中わた：ポリエステル100％

＜モッズ＞

コットン52％、ナイロン48％

毛皮部分：ブルーフォックス





着丈：95cm

身幅：47cm

袖丈：60cm

袖口：28.5cm

裾周り：130cm





サイズは平置きサイズとなりますので測り方により誤差が出る場合がございます。





即購入OK◎です。お値下げごめんなさい。

神経質な方や細かいことが気になる方はご遠慮下さい。

⚠️圧縮して発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: トッコクローゼット

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ tocco

closet

トッコクローゼット

ダウン

モッズリバーシブルコート