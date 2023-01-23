『AVIREX⭐︎ラムレザーダウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 04時 57分に出品され03月11日 04時 57分に終了予定です。即決価格は15,500円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アヴィレックスのラムレザーダウンのMサイズです。

レザーダウン特有のスレ、使用感はありますが、まだまだ着ていただけると思います。

写真12枚目、13枚目、裏腕部分と裏背中部分に多少の穴がありますが、目立たない程度だと思います。

写真で確認いただきご理解いただける方、よろしくお願い致します。

また素人検品ですので、見落とし等あるかもしれません。ご理解くださいませ。

クリーニング済みです。



サイズ

幅:約55cm

着丈:約66cm

平置き、素人採寸ですので誤差はご了承くださいませ。





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AVIREX⭐︎ラムレザーダウン