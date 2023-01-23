『新品未使用 MICHEAL KORS ショルダーバッグ 紺色【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 34分に出品され03月11日 20時 34分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます( .ˬ.)"



購入して1度も使用してなく保管していた為出品することにしました！



見ている限り傷などはないです！

購入後から手袋をして、傷がつかない様自分なりにプチプチに巻いたり、袋に入れて保管していました



絶対に、傷などが無いとは言えないので予めご理解の上ご購入よろしくお願い致します. ̫.)"



The流行り‼️のデザイン、作りでどんな服装でも合う使いやすいバッグです

大きさも大き過ぎず、小さ過ぎず丁度良いサイズ感です

ミニバッグ？にはBluetoothやハンドクリーム、リップ等を入れておくのにも良いと思います(* ˊ꒳ˋ*)





発送は雨対策をしてからゆうゆうメルカリ便を予定しております。

もしかするとらくらくメルカリ便に変更する可能性もありますので予めご理解ください！

(普通郵便は使用しません。)



質問などございましたらお気軽にコメント下さい‎(՞ ܸ. .ܸ՞) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用

MICHEAL

KORS



ショルダーバッグ



紺色