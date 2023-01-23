『＊最終価格＊エルメス ツイリー 自由に ピンク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 16時 53分に出品され03月09日 16時 53分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #BrandItems_byU （ブランド品・バッグ・アクセサリー・小物）

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【HERMES（エルメス） ツイリー 自由に】 5×86㌢



カラー：ピンク／ブルー／レッド

定価：30,800円



こちらでお譲りいただきましたが断捨離のため出品いたします。

新品・未使用。タグは切り離されています。

小さなツレがありますためお安く出品しております。

お箱はつきません。



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シルク 100％

ガヴロッシュ

カレ 90

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

柄・デザイン···その他

カラー···ホワイト,ブラック,ブラウン,

ベージュ,ブルー,レッド,オレンジ,ピンク

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ゆうパケットポスト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ＊最終価格＊エルメス ツイリー 自由に ピンク