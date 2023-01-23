『Artist 12セカンド豪華版 スタンド付【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 16時 24分に出品され05月01日 16時 24分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Artist 12セカンド豪華版 液晶ペンタブレット



2023年10月に購入、4ヶ月ほど使用（月2-3回の使用頻度）しました。

別のツールを検討しており、使用機会がなくなるため出品いたします。

付属のグローブは使用済ですので同梱はしない方針ですが、希望がありましたらお渡しも可能です。



お値下げ交渉は可能ですが、ご提案の際は具体的な金額を、妥当な範囲内で提示ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: やや傷や汚れあり