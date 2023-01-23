『美品30年前 スネークスカルリング ヴィヴィアンウエストウッドVivienne【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 50分に出品され03月08日 22時 50分に終了予定です。即決価格は80,960円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今から約30年前に購入しました、Vivienne Westwood スネークスカルリングです。

たぶん、初期物です。



指にはめるとスカルが指を「カプッ」とかじっているようなかんじになります。



ほぼ未使用品ではなかなか見つからないのではないでしょうか。

ゴールドの燻したカラーがカッコイイです。

元からゴールドの上に緑の塗料がデザインとして塗られており、いぶしたビンテージ加工のワイルドな仕上がりになっています。



紙製の赤箱が引っ越しの時に潰れてしまったので、別のヴィヴィアンリングを購入した時の箱に入れて発送します。



ミュージシャンの方にも人気でした。



このデザインは人気すぎて、のちに2000年代初頭に露店売りのシルバーのニセモノも出回りましたが、こちらのリングは正真正銘の正規品です。



サイズは、普段Vivienne のリングでM〜Lの方向け。

ドクロの頭の中の部分が空洞になっているため、輪っかに余裕があります。



本体の表記サイズはSなのですが、頭蓋骨の空洞があるデザインなので、かなり大きめです。

持ち主は普段Mサイズですが、それでも大きく感じたので手袋の上からはめたことがありました。



スカルの頭の上にスネークが乗っていて、その上に蛙が乗っていて大変ワイルドでカッコ良いデザインです。

最近はオーブマークのリングばかりでこういった、ヴィヴィアン本人監修のクールなデザインは見かけない気がします。



極上のビンテージです。



神経質な方はご遠慮下さい。



お値下げしません。





#わかしお激レアVWタイツ

↑他にも、ヴィヴィアンの珍しいタイツ出しています。ご覧ください。



ビビアンウエストウッド

ビビアン ウエストウッド

Vivienne Westwood 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ 美品30年前 スネークスカルリング ヴィヴィアンウエストウッドVivienne