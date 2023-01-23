『モノグラムデニム❣️ネオカビィ❣️ローズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 15時 48分に出品され03月23日 15時 48分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 汚れ使用感傷みございます。写真にてご確認下さいませ。神経質な方はご遠慮下さいませ。￼￼￼



中は毛羽立ち軽度ありますが比較的綺麗です。

素材···牛革(本革)、デニム



カラー···ピンク

種類···ハンドバッグ

特徴···2way

持ち手に付いているスカーフ￼はヴィトンではありません。￼そのまま巻いたまま発送させて頂きます。持ち手は左右ともに￼￼擦れております。￼

ルイヴィトン のトートバッグです。

ルイヴィトン モノグラム デニム ネオカヴィです。

モノグラムデニム ネオカビィ MM

素材:デニムキャンバス

サイズ:横×縦×マチ(幅) : (底)39cm × 25cm × 13cm

持ち手 : 34cm ショルダーストラップ : 58-63cm

色はローズです。



内側にはポケット2つあります。



正規店で購入した、正規品・本物のお品になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ モノグラムデニム❣️ネオカビィ❣️ローズ