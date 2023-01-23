『SHARP 加湿空気清浄機 KC-50TH4 W ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 43分に出品され03月13日 21時 43分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|シャープ
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落札価格11500円
282 入札履歴
終了
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