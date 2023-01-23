『SHARP 加湿空気清浄機 KC-50TH4 W ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 43分に出品され03月13日 21時 43分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHARP 加湿空気清浄機 KC-50TH4 W ホワイト系

高濃度プラズマクラスター7000

薄型スリムデザイン



2021年12月 購入

購入してから試しに一回だけ使ってみました。加湿機は一度も使っていません。

後は外箱に入れて保管していました。

目立った傷や汚れはありません。

未使用に近い状態です。



プラズマクラスタ―

適用床面積（目安）約13畳（約21㎡）

加湿空気清浄プレハブ〜14畳（23㎡）

木造和室〜8.5畳（14㎡）

空気清浄 23畳（38㎡）

外形寸法（mm）

幅399✕奥行230✕高さ613

質量（kg）約7.5

電源コ―ド長さ（m）約1.8

待機時消費電力（w）約0.3



タイプ...加湿空気清浄機



人気モデル...プラズマクラスター搭載機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シャープ