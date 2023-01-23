『新品未使用Panasonic F-C100K-K ナノイー発生 車内用空気清浄機【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 21時 48分に出品され03月24日 21時 48分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 箱に傷がありますが

新品未使用品です



【ナノイー技術】

Panasonicのナノイー技術を搭載した空気清浄機で、微細な水分子を放出し、空気中のウイルスや菌を抑制します。



【コンパクトデザイン】

車内に最適なコンパクトなデザインで、持ち運びも簡単。どんな車種にもフィットします。



【高い清浄能力】

車内の空気を清浄に保つための強力な機能を備えており、快適なドライブをサポートします。



- ブランド: Panasonic

- モデル名: F-C100K-K

- 機能: ナノイー発生器

- 用途: 車内の空気清浄

- 色: 黒



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック