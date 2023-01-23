『【新品未使用】cado LEAF 130 クールグレー【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 08時 45分に出品され03月16日 08時 45分に終了予定です。即決価格は17,566円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】cado LEAF 130 クールグレー



新品未使用品です。

未開封です。



定価：¥49,830



※発送は商品本体箱に合わさっている段ボールで発送しますが、底がないタイプとなります。

あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。



〔仕様〕

適用床面積：〜28m²（17畳）

電源：DC 24V ( ACアダプター100-240V 50-60Hz )

センサー：ニオイセンサー/照度センサー

定格消費電流：最小0.2A（弱）/最大1.6A（急速）

運転音：最小26dBA（弱）/最大60dBA（急速）

空気の供給方向：下部全周

空気の吸い込み方向：上部

本体寸法：直径 約240ｘ高さ 約315㎜

質量：約4.5㎏（フィルター含む）

電源コードの長さ：AC電源コード 約0.7ｍ ＤＣ電源コード 約1.8ｍ

付属品：取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター

交換用フィルター：FL-C130：LEAF130（AP-C130） 用フィルター



30分で99%以上、60分で99.99%以上の除菌率



カドー空気清浄機AP-C130を用いた浮遊菌の除去性能評価試験（25m³空間）。急速モードにて運転時。

評価機関：一般財団法人 北里環境科学センター 報告書番号 北生発 2021_1547号



タイプ···空気清浄機

最大適用床面(空気清浄)···10畳～20畳未満

除菌機能···除菌機能あり 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カドー