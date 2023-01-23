『シャープ 加湿空気清浄機 KI-JX75-W プラズマクラスター25000【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 19時 23分に出品され03月21日 19時 23分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|シャープ
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新品未開封 エアドッグミニ Airdog mini CZ-20T ブラック
¥ 32640
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¥ 18050
455美品！Panasonic 加湿空気清浄機 ナノイーX搭載 木目調ブラウン
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¥ 12500
中古☆SHARP プラズマクラスター 加湿空気清浄機 KC-J50H
¥ 10140
落札価格11111円
835 入札履歴
終了
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