『シャープ 加湿空気清浄機 KI-JX75-W プラズマクラスター25000【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 19時 23分に出品され03月21日 19時 23分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャープ 加湿空気清浄機 KI-JX75-W プラズマクラスター25000





プラズマクラスター25000を搭載



クラウドのAIが情報を分析し、最適な運転に切り替える「COCORO AIR」を搭載



部屋全体に風の流れが素早く行き渡る「ワイドスピード循環気流」により、



プラズマクラスターイオンが静電気を除去しながら、効率よく集じんする



フィルター掃除の手間を省いて「自動掃除パワーユニット」を搭載



【仕様】

サイズ:40.5×31.6×66.6cm

消費電力:最大約80W

浄化方式:プラズマクラスター25000空中浄化&フィルター浄化



重量:12kg

電源コード長さ:1.8m



2020年製ですがとても綺麗な状態で、フィルターも使用感無しです。



カラーホワイト タイプ加湿空気清浄機

最大適用床面(空気清浄)20畳～30畳未満

花粉モード花粉モードあり

除菌機能除菌機能あり

タンク容量2L～3L未満

最大適用床面積(加湿空気清浄)20畳～30畳未満 PM2.5対応PM2.5対応あり





タイプ···空気清浄機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャープ