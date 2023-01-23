『ゆんこ様専用 犬用車椅子 シニア介護 犬の歩行器 歩行サポート 犬の車いす 柴犬【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 27分に出品され03月26日 00時 27分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お待たせいたしました♥️

ご確認をよろしくお願い致します( ꈍᴗꈍ)



ーーーーー*✩⡱:





✨前足も後足も弱っている子の幅広あご乗せ付き４輪車です。



✨組み立ての際は滑り止め付きの手袋を着用して下さい。







▼小さなわんちゃんに負担を少なくするためにアルミフレームで軽量設計です。



▼あご乗せ・前足入れは長さと場所の調整が出来ます。

移動調整にはプラスドライバーが必要になります。



▼あご乗せ・前足入れは２枚重ねのキルティング生地で柔らかく負担を減らします。



▼車輪の部分を外して発送致します。



▼組み立ては穴同士が合いますとボルトは入ります。入りにくい時は反対側からも穴が合っているか確認して下さい。











全長 約７９０㎜



内幅 お尻 約１６５㎜

前足 約１７０㎜



高さ 約３６０㎜

約３８０㎜

約４００㎜



後足の高さ 約３１０㎜

約３３０㎜

約３５０㎜



重さ 約１４９０g















⚠️画像、説明文を無断転載されるのはメルカリのルール違反です。



⚠️詐欺サイトで画像転載しているケースがございますが一切関係がございません。



⚠️車いすの仕様やコラージュを真似されている方とは一切関係がございません。



⚠️オーダーいただいた方に細部までご確認いただく為に画像を掲載しています。

真似しないで下さい。













わんちゃんのサイズ UʘᴥʘU



MIX犬 17歳 ♀ 7㎏



①胸からお尻まで 45cm

②前足から後足の間 29cm

③後足の高さ 33cm

④最大身幅 15cm

お尻 14cm





























椎間板ヘルニア

前庭疾患

認知症

夜鳴き

床ずれ

脳炎

水痘症

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シニア犬

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♥ 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ヘルスケア・介護用品 商品の状態: 新品、未使用