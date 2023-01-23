『6(ROKU) / リバーシブル2WAYロングコート/ カーキx黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 11時 13分に出品され04月05日 11時 13分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 6(ROKU) BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS ロク

REVER VEST×BOLERO COAT ロングコート



ベストと袖部分はセパレートになっており、

袖あり、なしの2WAYで着用できます。

カーキ/黒のリバーシブルです。



▼定価

¥71,500



▼色

カーキ×ブラック (リバーシブル)



▼サイズ

サイズ36 着丈110



▼状態

1シーズン着用(10回以内)

目立つ汚れなし

毛玉なし

綺麗な状態 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 6(ROKU)

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リバーシブル2WAYロングコート/

カーキx黒