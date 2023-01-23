『vaio ノートPC i7 Windows11 SSD office パソコン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 07時 27分に出品され04月25日 07時 27分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 sony vaio SVF15A18CJS



タッチパネル液晶モデルです。



比較的綺麗な個体ですが、液晶パネルの外枠内側のゴムが劣化しておりましたので取り外しております。綺麗に外しておりますので見た目の違和感がほとんどなく、よく見るとわかる程度です。機能上は全く問題ございません。底面に若干擦り傷が見受けられます。※画像をご参照ください。



256GBの新品SSDに換装し、メモリも12GB(4GBオンボード+8GB)に増やしアップグレードしています。



Blu-ray対応です。



Windows11OSインストール済です。



ソフトウェアはMicrosoft Office2021 Professional、CyberlinkPowerDVD19(メディア再生ソフト)、iTunes、zoomをインストールしております。※OSクリーンインストールしておりますので、年賀状ソフト等のソフトはございません。



Core-i7、大容量メモリ搭載、ブルーレイドライブ搭載ですので、現行のハイスペックモデルと比較しても遜色ありません。



初期設定済ですので、そのまま使用できます。



本体と純正ACアダプタの出品です。箱はリサイクル段ボールに入れての発送となります。



スペック詳細↓



モニタサイズ:15.5型ワイド

解像度:1920×1080ドット ［高輝度液晶］ (Full HD 1080)

CPUナンバー(新): インテル Core i7-3537U プロセッサー (2 GHz)

OS: Windows11

color: シルバー

グラフィックチップモデル: Intel® HD Graphics 4000

※ストレージ種類: 256GB 新品SSDに換装済

※メモリ: 12GB

ビジネス統合ソフト: Microsoft office 2021

※マルチドライブ種類: ブルーレイ対応

無線通信機能: Wi-Fi n/g/b



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OS···Windows11 Home



CPU···Intel Core i7



メモリ···12GB



ストレージ種別···SSD 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バイオ