『残少 XXL ナイキ スウッシュ ボンバージャケット リバーシブル MA1 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 05時 55分に出品され03月23日 05時 55分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 品名：NSW スウッシュ ボンバージャケット



メーカー：ナイキ



カラー：ブラック/ホワイト



状態：新品



サイズ：タイトルおよびカテゴリ参照



■ナイキサイズ表■

Ｓ 身幅64cm 着丈60cm

（身長155-176 胸囲86-91 胴囲73-79）

Ｍ 身幅65cm 着丈62cm

（身長155-176 胸囲91-97 胴囲78-85）

Ｌ 身幅66cm 着丈64cm

（身長176-185 胸囲97-103 胴囲84-91）

XL 身幅67cm 着丈68cm

（身長176-185 胸囲103-109 胴囲90-97）

XXL 身幅68cm 着丈70cm

（身長176-185 胸囲109-115 胴囲96-103）



素材：ポリエステル100％



質感：丈夫で防風性の高いな厚手素材。ボリュームのある中綿。防風・防寒性にすぐれる。





完全なリバーシブルデザイン。1つで2種類のジャケットを楽しめます。撥水加工のサテンツイル素材を使用し、外側には背面を包み込むようなスウッシュロゴを縫い込んでいます。



リブ仕様の裾、襟、袖口のディテールがコントラストを生み出します。 Thermore Sheet Insulationが暖かい層となって、冬の寒い空気から身体をしっかりと保護。Nike Therma-FITテクノロジーが体温調節をサポートし、寒い日も暖かい着心地をキープ。



全面スクエアキルティングが、この断熱素材の保温性をさらに強化しています。片方の面では、素材に大きめのロゴを縫い付け、ワンランク上の構造と着用感を実現。背面と袖に刺繍とプリントのグラフィックをあしらいました。もう一面はミニマルなデザインを採用。



・頑丈なジッパーとステッチを施したストームフラップが寒さから体を保護。



・撥水加工のサテンツイルシェル素材が小雨をブロック。



・小物を安全に収納できるアームのジッパー付きポケット。







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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 残少

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