『新品198000円 水野 ロシアンセーブルマフラー ショール ショール ストール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 08時 34分に出品され03月15日 08時 34分に終了予定です。即決価格は28,800円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>小物
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格28800円
467 入札履歴
終了
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