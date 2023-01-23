『新品198000円 水野 ロシアンセーブルマフラー ショール ショール ストール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 08時 34分に出品され03月15日 08時 34分に終了予定です。即決価格は28,800円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらはロシアンセーブルとヌートリアを使用した両面毛皮の新品・タグ付きのマフラーです

モフモフとした柔らかなヌートリアの感触と、潤沢な光沢が高級感を醸し出すファームセーブルをご堪能ください



クリップ留めタイプです



お写真からは伝わりにくいかもしれませんが、

実物は見るからに高級感があり、上質なお品です



大変軽く、コンパクトなサイズ感です

小ぶりで質の良いものをお探しのお客様に

おすすめです





素材

ロシアンセーブル ヌートリア



定価

198000円



原産国

日本



ブランド

Northern World



毛皮は大変デリケートなお品ですので、返品交換はお受け付け致しませんのでご注意くださいませ



100％本物のお品ですので、安心してお買い求めくださいませ



出品物一覧です

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ナラカミーチェ

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素材···リアルファー



カラー···ブラウン



柄・デザイン···無地



素材···リアルファー



カラー···ブラウン



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 新品198000円 水野 ロシアンセーブルマフラー ショール ショール ストール