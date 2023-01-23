『Bershka コート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 05時 47分に出品され04月15日 05時 47分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グリーン



着丈···ミドル



季節感···冬,秋,春



中のインナーは取り外し可能ですが

これ1枚で着るというものではありません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ベルシュカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Bershka

コート