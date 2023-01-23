『Dulcamara ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 10時 50分に出品され03月16日 10時 50分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テーラードジャケットにダウンが入っている珍しいアウターです。

表生地はウールギャバ系の生地で、他のdulcamaraのジャケット同様高級感があります。









色 ネイビー









サイズ0

肩幅57cm

身幅61cm

着丈71.5cm

袖丈50cm







素材

表 毛100%

裏 キュプラ100%

中綿 ダウン90% フェザー10%







特に目立った傷、汚れ等ございません。

タグもお付けします。









bukht crepuscule whowhat theBang bySakaki URU bishool COMME des GARCONS Edwina Hoerl ASEEDONCLOUD My Beautiful Landlet UNUSED 等とよく合うと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ドゥルカマラ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Dulcamara

ダウンジャケット