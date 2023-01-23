『LARDINI ラルディーニ チェスターコート ネイビー 46【美品】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 23時 17分に出品され04月09日 23時 17分に終了予定です。即決価格は31,200円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LARDINI ラルディーニ チェスターコート



数時間袖を通していますが

未使用品に近い状態です。

出品理由は、サイズが合わなくなった為。

とても人気の商品で、お値打ち品となります。



○サイズ：46

○カラー：ネイビー

○定価：149,600



購入店舗はestnation



ご興味あられる方は宜しくお願いします！



#LARDINI #ラルディーニ #チェスターコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ラルディーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LARDINI

ラルディーニ

チェスターコート

ネイビー

46【美品】