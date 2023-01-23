『【yellow様専用】ラルフローレンRalph Laurenのフルジップダウン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 00時 44分に出品され04月22日 00時 44分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ラルフローレンRalph Laurenのフルジップダウンパーカー。リップストップポリエステルシェルの左胸にビッグポニー刺繍。内ポケット付き、えり内側の首に当たる部分には優しい起毛素材。 前面はフルジップ。ハンドウォーマーポケット、袖には止水ジップのポケット付き。フードはドローコードで調整可。ジッパーで取り外し可能。袖内側には風の入らないインナーリブ、袖口はマジックテープで調整可能。スポーティーで現代的なデザインのダウンジャケットです。



2年前に正規店で定価¥39,800で購入しました。



子供が生まれ高級ダウンは着る機会が減りましたので出品致します。



大切に着ていましたので状態はかなりいい筈です。



追加の写真の要望がありましたらご指示下さい。



180cm細身でピッタリでした。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【yellow様専用】ラルフローレンRalph

Laurenのフルジップダウン