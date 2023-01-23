『ロングコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 13分に出品され03月30日 12時 13分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最終価格です



カラー···ブラック



裾がスカラップカットのコート

7つあるスナップボタンにそれぞれカラーの違うリボンがついており、このブランドさんならではの可愛いさです。裏地の色もとても綺麗です。

自宅保管しておりましたので、ご理解いただける方、宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: フランシュリッペ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ロングコート