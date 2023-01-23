『tina jojun ロングコート【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 02時 51分に出品され04月11日 02時 51分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3通りのスタイルで着用可能！シンプルなデザインながら、様々なシーンに合わせてアレンジできます！



着用数少ないため綺麗な状態です！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ tina

jojun

ロングコート