『スマホ対応手袋 ★ダークブラウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 37分に出品され03月17日 18時 37分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 つけたまま #スマホを操作できる手袋。



ダークブラウン以外の色がご希望の方は、コメントで教えてください。



手作業のため多少寸法ばらつきがあります。



封筒に収めるため、画像の袋から一旦出してある場合がありますのでよろしくお願いします。



着けたままでもスマホやタッチパネルを操作できる手袋です。



他の種類もあります



① #スマホ手袋レッド 長さ19㌢

② #スマホ手袋ペールオレンジ 20㌢

③ #スマホ手袋ショッキングピンク 19㌢

④ #スマホ手袋グリーン 20㌢

⑤ #スマホ手袋ブルー 19㌢

⑥ #スマホ手袋マリンブルー 18㌢

⑦ #スマホ手袋ダークグレー 19㌢

⑧

⑨ #スマホ手袋ブラック 17㌢

⑩ #スマホ手袋ダークブラウン 18㌢



導電性繊維を、親指▪人差し指▪クスリ指に使用(白色部分)しています。



寒い中でも脱着する手間が省ける便利なアイテムです。



素材はポリエステル(ニット製) を使用しています。



サイズ 画像にあります。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 新品、未使用