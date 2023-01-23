『ボディドレッシングDX フォックスファー ダウン コート ジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 11時 58分に出品され04月25日 11時 58分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ボディドレッシングDX フォックスファー ダウン コート ジャケットです。

都内百貨店購入です。

傷などなく綺麗な状態です。



サイズ 38 着丈70㎝。肩幅40㎝。身幅48㎝。袖丈60㎝。です。



是非ご検討ください！



★ご入金より3日以内に発送します。

★他にも色々出品中です。

#トミーズ出品商品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ボディドレッシングデラックス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ボディドレッシングDX

フォックスファー ダウン コート ジャケット