『モンクレール ダッフルコート グレーMサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 10時 33分に出品され03月29日 10時 33分に終了予定です。即決価格は31,200円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 7年前、二子玉川のエストネーションで購入。

23万前後でしたが、上品さと何より暖かさに惹かれ購入しました。実際、北海道のスキーに行く際など、氷点下の際に大活躍しました。



年齢的にダッフルが合わなくなってしまい、出品させていただきます。



カラー···グレー

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···秋、冬



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレール ダッフルコート グレーMサイズ