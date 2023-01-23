『美品✨希少【バーバリーロンドン】イングランド製 ダッフルコートグレーノバチェック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 46分に出品され03月15日 09時 46分に終了予定です。即決価格は11,610円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★プロフ必読★

☆必ずプロフをお読みください☆



◆商品説明◆

BURBERRY LONDON バーバリーロンドン イングランド製 ダッフルコート グレー ノバチェック ウール100%



◇商品詳細◇

【ブランド】BURBERRY LONDON

【サイズ】10 REG

肩幅 約45cm

身幅 約60cm

袖丈 約59cm

着丈 約96cm

※素人採寸のため、誤差はご了承下さい。

【素材】画像からご確認下さい。

【カラー】グレー

【状態】目立った大きな傷や汚れはないと思います。状態は画像を参考にお願いします。



簡易包装にて発送いたします。

小さく折り畳みコンパクトに梱包して発送しますので、畳じわはご容赦願います。

素人検品のため、傷や汚れなど何かしら見落としている箇所があるかもしれませんので、その点は予めご了承ください。

あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方のみご購入をお願いします。

神経質な方はご遠慮ください。



●購入先

ブランドリユース店

リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ブランドオークション

大手ECサイト

その他ネット購入の不要品など



カラー···グレー



着丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨希少【バーバリーロンドン】イングランド製

ダッフルコートグレーノバチェック