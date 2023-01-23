『【ブルーレーベルクレストブリッジ】コート ウール ショート ベージュ 36【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 04時 00分に出品され03月19日 04時 00分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊ご覧いただきありがとうございます＊



【商品詳細】



◆ブランド

・BLUE LABEL CREST BRIDGE

ブルーレーベルクレストブリッジ



◆サイズ 36

・身幅 約51㎝

・着丈 約64㎝

・ゆき丈 約77㎝

※平置き、素人採寸ですので誤差はご了承ください。



◆素材

・表地 毛 100%

・裏地 キュプラ ポリエステル

・ラビットファーは取り外し可能です



◆状態 *リユース品です

・目につく汚れやシミは無く、とても綺麗なお品です





▶発送方法

・匿名発送

※たたんで梱包しますので、折り返みジワについてはご了承ください。





◎ご購入の際は、一度プロフィールをご確認ください。



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Aライン ショート丈 Pコート

ウール

飾りポケット ダブルボタン

チェック 赤

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主にレディースアパレル、古着を取り扱っております。

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管理番号 C53B145 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【ブルーレーベルクレストブリッジ】コート

ウール

ショート

ベージュ

36