『☆裏地チェック柄☆ブルーレーベルクレストブリッジ ダウンジャケット カナダダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 09時 47分に出品され03月23日 09時 47分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■商品

☆裏地チェック柄☆ブルーレーベルクレストブリッジ ダウンジャケット カナダダウン Canadian Colonial Down カナディアン コロニアル ダウン レディース



□上質なCanadian Colonial Down90%で軽くて暖かく、とっても着心地が良いです。

フードは取り外し可能です。



これからの季節はタイツやブーツと合わせて頂くととっても女の子らしくて可愛いです。



■ブランド

BLUE LABEL CRESTBRIDGE



■サイズ

36サイズ (Sサイズ相当)

肩幅36.5cm

袖丈62cm

着丈69.5cm

身幅43cm



平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。



■カラー

ブラック



■素材

写真にてご確認ください



■状態

B（使用感を感じない）

※フード＋ファー欠品



目立った傷や汚れはなく、まだまだ気持ち良くご着用いただけるかと思います。



■配送

簡易放送にて1日〜2日程で配送させて頂きます。

スピード配送を心掛けておりますが、都合上遅れる場合はご連絡させて頂きます。



最後に...

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プロフィールもご確認下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

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