『本日限定 ノースフェイス 800FIL SUMMIT ダウン ブラック L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 21時 48分に出品され03月09日 21時 48分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(*^▽^*)

基本的に即購入OKです！！

質問や価格の相談等ございましたら、お気軽にコメントください⭐︎



真摯に対応させて頂きますので、宜しくお願い致します(*´꒳`*)













◇ノースフェイス

800FIL

SUMMIT SERIES

ダウンジャケット















◇サイズ： レディースL

詳しくは実寸をご覧ください(*^^*)



着丈61

身幅48

肩幅41

袖丈61

















◇カラー

ブラック













◇状態

袖、脇腹ストレッチ素材

着用時に目立つようなシミや汚れはなく、まだまだご着用いただけます(o^^o)













◇ 古着はすべてクリーニング済みです。



◇当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません。



安心してお買い求めください。宜しくお願い致します。



◇ご購入後、２〜３日にて発送致します。♾️584 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 本日限定

ノースフェイス

800FIL

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ブラック

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