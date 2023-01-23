『【お値下げしました】グレンオーバー☆ダッフルコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 06時 56分に出品され04月29日 06時 56分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グレンオーバーの深緑色のダッフルコートになります。



雪の降る日に2.3回通勤に着用して

その後自宅保管しておりました。



雪の降った日に着用したと言っても、

なかなか雪が降る日がそんなにない為

綺麗な状態でまだまだ着て頂けると思い

出品させていただきました。



寒さをシャットアウト出来ますので

暖かく、色も深緑色で大人可愛い

ダッフルコートです。

長くご愛用頂けると思います。



あくまでも自宅保管してましたのでご理解の

ある方のご購入をお願いします。



発送の際は圧縮した上で出来るだけコンパクトにして

発送させて頂きます。



平日は仕事をしておりますのでコメントの

返事が遅くなる事をご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

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