『【ワタベ ウェディング】 新郎 タキシード シルバー サイズL 結婚式 前撮り【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 03時 52分に出品され03月14日 03時 52分に終了予定です。即決価格は14,895円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ワタベウェディング】Avica uomo (アヴィカウオモ)新郎タキシード シルバーAU-57



ショップ限定のシルバー&スカイブルーのベスト

(レンタル商品にはないアイテム)



室内にで一度着用し自宅保管



■販売内容品

・ジャケット

・ベスト

・パンツ

＊おまけ:付属品もお付けします

・ネクタイ

・ハンカチーフ

・グローブ



ベスト

リバーシブル（スカイブルー側）

プチブーケを付けたので、ピン跡＋シミがあります







＊着用回数一回



写真もご確認の上ぜひご検討ください。



【ワタベウェディング】

Avica uomo (アヴィカウオモ)





シルバー＆スカイブルー





サイズ：L



【ジャケット】

総丈: 72㎝

袖丈: 62㎝

肩幅: 43㎝

身幅: 45㎝



【パンツ】

ウエスト: 37〜44cm (アジャスターあり)

総丈: 100cm

股下 : 79cm



【ベスト】

総丈: 66㎝

身幅: 44〜48㎝



＊平置きにて採寸

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい





参考までに着用者のサイズは以下のとおりです

・身長 175cm

・体重 68kg

普段の洋服はM〜Lサイズです





定価 128,000円





ワタベウェディングの専用のカバー(お写真の状態)に入れて上から袋に入れて梱包致します)



・あくまでも一度使用品ですのでご理解いただける方のみご購入検討ください





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即購入OKです。

気になる点がございましたらお気軽にご質問ください



サイズ...L

カラー...シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>スーツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

スーツ タグ 【ワタベ

ウェディング】

新郎

タキシード

シルバー

サイズL

結婚式

前撮り