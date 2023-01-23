『エンダースキーマ 巾着バック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 19時 13分に出品され03月20日 19時 13分に終了予定です。即決価格は8,720円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···本革

バッグサイズ···A4サイズ収納可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エンダースキーマ

巾着バック