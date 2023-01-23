『名作✨パタゴニア ストームジャケット S レッド h2no 2way フード【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 13時 33分に出品され03月19日 13時 33分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム

patagonia パタゴニア

ストームジャケット

レッド 赤



●ポイント

2way フード収納可能 ベンチレーション

防水 防風 撥水 ポケット チャック 胸ポケット

内側メッシュ 内ポケット ブランドタグ 大きめ



●サイズ

S（日本のM相当です）

身幅 54cm 脇下57cm

着丈 67cm

袖丈 89cm

※平置き採寸。若干の誤差はご了承下さいませ。



●状態

15回程度着用。

よく見ると若干小さな汚れありますが、

目立ちませんのできれいだと思います。

大切に着用保管していたので、

劣化はなく剥がれ破れありません。



●素材

ポリエステル



●購入元

パタゴニア北大前



●その他

・基本的に24H以内に匿名発送致します。

・中古品にご理解のある方のみ購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 名作✨パタゴニア

ストームジャケット

S

レッド

h2no

2way

フード