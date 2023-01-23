『MYLAN マイラン ダウン ポンチョ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 17分に出品され03月22日 01時 17分に終了予定です。即決価格は25,143円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 MYLAN マイラン

ツイード ポンチョ型ダウンコート



新品未使用

定価 ¥107,800 (tax 込み)



オンラインで購入後、ダウンを着る機会がないまま、ビニールをかぶせた状態で保管していました。



裾に向けてゆるやかに広がるAラインのシルエット。フェミニンでいてモードな香りの漂う、ポンチョ型のダウンコートです。



上品な光沢感のあるツイード素材。



カジュアルからエレガントまでどんな装いにもマッチします。



着丈：66cm

裾周り：193.6m

多少の誤差が生じる場合がございますがご了承下さい



材質

表地：ウール64%、レーヨン33%、ポリウレタン3%



裏地：ポリエステル58%、綿24%、ナイロン18％



中綿：ダウン80%、フェザー20％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MYLAN

マイラン ダウン

ポンチョ